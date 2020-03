Instagram, Zaniolo con la maglia della Roma: "Torneremo tutti così..." (FOTO)

Alle prese con il recupero dall'infortunio subìto a gennaio, Nicolò Zaniolo nel pomeriggio ha raccontato in diretta su Instagram sul profilo ufficiale della Roma la sua quotidianità in casa in questi giorni d'emergenza sanitaria: dai progressi fisici fino alle serie tv, dall'esordio con la maglia giallorossa al "Santiago Bernabeu" nella scorsa edizione della Champions League fino alla magia dell'abbraccio della Curva Sud dopo una rete. Poi, sempre via social, ha condiviso uno scatto mentre esulta con la maglia della Roma: "Torneremo tutti così...".

Visualizza questo post su Instagram Torneremo tutti così...❤️ Un post condiviso da Nicoló Zaniolo (@nicolozaniolo) in data: 27 Mar 2020 alle ore 9:55 PDT