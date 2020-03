Instagram, Villar: “Giorni difficili chiusi in casa, ma per fortuna ho una terrazza grande dove mi sto allenando con pesi e cyclette” (VIDEO)

“Ciao sono Gonzalo Villar, giocatore della Roma, e vi racconto un po’ come sto vivendo questa quarantena. Stiamo passando giorni difficili chiusi in casa. Per fortuna ho questa terrazza abbastanza grande dove ho la cyclette per allenarmi e dove passo gran parte del giorno”. Con queste parole, pubblicate in video su internet, lo spagnolo della Roma ha deciso di raccontare come sta vivendo la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus