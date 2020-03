Instagram, Totti a Toni: "Se mi dovesse chiamare il prossimo presidente della Roma gioco di nuovo..." (VIDEO)

"Hai nominato la Roma e mi hai fatto tremare per un attimo...", ride l'ex 10 e dirigente della Roma Francesco Totti in diretta su Instagram con Luca Toni, ex compagni non solo in giallorosso ma anche in Nazionale con cui nel 2006 hanno vinto il mondiale in Germania. E tra presente e previsioni sul campionato attuale fermato dall'emergenza Coronavirus, Totti, provocato dall'ex attaccante ("Tanto il prossimo presidente della Roma ti butta dentro") risponde: "A giocare? Se mi dovesse chiamare, gioco di nuovo certo".