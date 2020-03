Instagram, Smalling dopo il successo sul Cagliari: "Buona settimana a tutti" - Kluivert sul gol: "Sensazione inestimabile" (FOTO)

La Roma, dopo la vittoria in casa contro il Lecce e la qualificazione agli ottavi di Europa League, supera in trasferta il Cagliari: alla Sardegna Arena finisce 4-3 per i giallorossi. All'indomani del successo sulla squadra di Maran, esulta Chris Smalling: "Good morning! Wishing you all a happy and blessed week" ("Buongiorno! Auguro a tutti una felice settimana").

Al difensore inglese si aggiunge Justin Kluivert, ieri in gol: "'This feeling' Priceless" ("Sensazione inestimabile"), con chiaro riferimento alla gioia della rete siglata, messaggio accompagnato anche dalle immagini dell'esultanza.