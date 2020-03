Instagram, Mkhitaryan: "Trascorro questi gironi tra allenamento e serie tv. State a casa!" (VIDEO)

Come raccomandato dalle autorità preposte anche Henrikh Mkhitaryan sta trascorrendo questi giorni di emergenza sanitaria a casa. "In questo duro periodo mi sto allenando e sto trascorrendo più tempo con la mia famiglia. I miei hobby ora sono guardare le serie tv e i film, anzi sarei felice se mi suggerite qualche titolo. State a casa, sicuri e allenatevi!" è il video-messaggio dell'esterno armeno condiviso sul proprio profilo Instagram in cui racconta come passa il tempo in questi giorni di quarantena. Poi, sullo stesso social network, il 77 giallorosso ha pubblicato il post: "Spero che state tutti al sicuro, sani e in buona forma. Le mie preghiere vanno a chi soffre in questi tempi difficili. Un pensiero va anche a tutto il personale medico che lotta duramente per salvare vite umane e a coloro che lavorano duramente per dare supporto alla popolazione".