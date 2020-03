Instagram, l'invito di Juan Jesus: "Dobbiamo essere responsabili e rispettosi. Stiamo a casa il più possibile per limitare la diffusione del virus" (FOTO)

L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Coronavirus sta coinvolgendo anche il calcio italiano che, da quanto deciso dal Coni, verrà sospeso fino al prossimo 3 aprile. Per arginare l'epidemia del COVID-19 le autorità preposte hanno più volte ribadito che sarebbe conveniente rimanere a casa per evitare contatti con altre persone. Invito condiviso da Juan Jesus attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram dove scrive: "Dai Italia!!!! Forza! Dobbiamo essere responsabili e rispettosi. Stiamo a casa il più possibile e limitiamo la diffusione del virus. A chi ci guarda dall’estero vorrei dire che questo problema non è solo di una nazione, di una regione o di una città. Questo virus sta attaccando tutto il Mondo e noi tutti, insieme, dobbiamo affrontarlo e vincerlo. Italia non sei sola!!! Un saluto" è l'invito di Juan Jesus pubblicato sul proprio profilo Instagram