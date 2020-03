Instagram, la fiducia di Perez: "Insieme torneremo più forti" (FOTO)

Sente la mancanza del calcio giocato Carles Perez, che non perde occasione per ribadire la voglia di tornare sul campo ma anche la propria fiducia rispetto a questo momento buio. Nel giorno in cui è stata pubblicata una sua intervista sul portale del quotidiano spagnolo 'Mundo Deportivo', Perez ha deciso di esprimersi anche attraverso Instagram, postando due foto che lo ritraggono in maglia giallorossa durante l'esultanza per il gol in Europa League contro il Gent: "Mi manca. Insieme torneremo più forti! Resta a casa": questo il lapidario commento agli scatti dell'attaccante esterno ex Barcellona.