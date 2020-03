Justin Kluivert, attaccante della Roma, tramite il suo profilo Instagram ha voluto lanciare un messaggio importante in un momento complicato, invitando tutti a non sottovalutare la minaccia Coronavirus. Questo il post del giocatore giallorosso: "Ho seguito il disastro di quello che sta succedendo nel nostro mondo e voglio dire a tutti di prenderlo molto sul serio, stare al sicuro e rimanere in salute con la vostra famiglia".