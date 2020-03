L'emergenza per il coronavirus ha costretto la Roma ad annullare gli allenamenti fino a data da destinarsi, ma non tutti i giocatori giallorossi hanno smesso di allenarsi. Tra questi c'è sicuramente Justin Kluivert, che sul proprio profilo Instagram ha postato un video in cui è intento a svolgere duri esercizi nel giardino di casa, con il messaggio: "La routine non si ferma".