Instagram, i tifosi chiedono ad El Shaarawy se tornerà alla Roma. Il 'Faraone' risponde 'incerto' (FOTO)

Da settimane ormai si vocifera di un possibile ritorno di El Shaarawy alla Roma, al punto che oggi un tifoso ha chiesto su Instagram se l'attaccante, ora allo Shanghai Shenhua, farà ritorno in giallorosso. Emoticon di chi non sa cosa succederà, così ha risposto il 'Faraone' che con la maglia della Roma ha realizzato 34 gol in 109 presenze.