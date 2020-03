Alessandro Florenzi, in prestito al Valencia, ha pubblicato su Instagram un video che lo vede in azione in allenamento col club spagnolo. Tra i commenti spuntano anche i "cuori" degli ex compagni giallorossi Nicolò Zaniolo, che scrive anche "San petto!", e Lorenzo Pellegrini, oltre che l'intervento di Francesco Totti: "Piede caldo" con tanto di applausi.

Visualizza questo post su Instagram Trabajo duro en la ofi! ?⚽️? #AmuntValencia Un post condiviso da ALESSANDRO FLORENZI (@florenzi) in data: 5 Mar 2020 alle ore 1:31 PST