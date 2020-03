Instagram, El Shaarawy: "Rispettare le regole di prevenzione è la base per uscirne vincitori" (FOTO)

Stephan El Shaarawy, che sa bene come si vive in emergenza sanitaria, lui che è ora in forza nella squadra cinese dello Shanghai Shenhua, mostra la propria vicinanza all'Italia attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram sottolineando come il senso di responsabilità possa essere una buona arma di difesa all'epidemia del COVID-19. Questo il lungo messaggio condiviso dall'ex Roma: "Ho vissuto questa situazione ancor prima che coinvolgesse anche l’Italia, e mai mi sarei aspettato potesse arrivare a questi livelli. Sono lontano ma seguo costantemente gli aggiornamenti,leggo delle difficoltà che sta affrontando il mio paese e ogni volta è un colpo al cuore. Penso alla mia famiglia, agli amici e a tutti voi che state passando momenti difficili e frustranti. Voglio però essere fiducioso guardando ad una Cina che sta migliorando, grazie principalmente ad un fattore: IL SENSO DI RESPONSABILITÀ che tutti i cittadini stanno assumendo nell'affrontare questa emergenza. Io mi auguro che questo possa accadere presto anche in Italia.

Rispettare le regole di prevenzione e di contenimento è la base per uscirne vincitori.

Ora più che mai l’Italia ha bisogno della collaborazione di tutti. È bello vedere come tanti personaggi famosi e non solo si siano uniti in una “gara” di solidarietà a beneficio delle strutture sanitarie del nostro BEL PAESE e a sostegno di chi sta soffrendo di più.

Anche io farò la mia parte, per questo sto lavorando ad una iniziativa benefica che vi comunicherò nei prossimi giorni. #Andràtuttobene solo se prevarrà il buon senso da parte di ogni singola persona".