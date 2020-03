Edin Dzeko continua a mandare messaggi per la campagna #Restaacasa. L'attaccante giallorosso, oltre a ricordare l'importanza di evitare spostamenti, mostra le immagini della gara che col Manchester City gli regalò il trionfo in Premier League nel maggio del 2012. Nel video sta per arrivare il momento topico in cui Aguero segnerà il 3-2 decisivo in pieno recupero.

