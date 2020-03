Instagram, Claudia Nainggolan: "Il momento è difficile per noi pazienti oncologici, non trovo farmaci per le mie cure" (FOTO)

La diffusione dell'epeidemia Coronavirus rende difficoltoso anche il reperimento dei farmaci necessari per i malati oncologici. Difficoltà queste che sono state evidenziate dalla moglie di Radja Nainggolan che da tempo combatte contro il cancro. Questo il lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram da Claudia Nainggolan: "Grande solidarietà a tutti i medici e a tutti gli operatori di area oncologica che, al fianco di tutti gli operatori sanitari, stanno affrontando o si preparano ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Il momento è difficile per noi pazienti oncologici e non solo. A oggi mi ritrovo a non trovare farmaci importanti per le mie cure e come me chissà quante persone si trovano nella medesima situazione. È inevitabile contrarre qualsiasi tipo di malattia poiché abbiamo difese immunitarie pari a zero. A me me pare de sogna..."