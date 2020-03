Instagram: Christian Vieri diventa padre per la seconda volta e chiama la figlia Isabel. Gli auguri di Totti: "Auguri di cuore ... e poi nome top" (FOTO)

Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana e di molte squadre di A, è diventato padre per la seconda volta. Ad annunciarlo è proprio lui attraverso il proprio profilo Instagram, in cui scrive "Benvenuta Isabel". Tra i vari commenti c'è anche quello di Francesco Totti, ex capitano della Roma, che ha mandato un messaggio di auguri alla coppia: "Auguri di cuore ... e poi nome top", visto che anche l'ultima figlia dello storico capitano giallorosso ha lo stesso nome.