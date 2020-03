Instagram, Candela replica a casa il gol di Totti in Roma-Parma del 2001. Il commento divertito dell'ex capitano: "Tu non stai bene" (VIDEO)

Anche Vincent Candela si unisce all’iniziativa lanciata dalla Roma di replicare a casa gol e momenti della storia giallorossa. Il francese ha cosi replicato l’azione del primo gol di Roma-Parma,decisivo per la conquista del Tricolore, in cui proprio Candela ha fornito l’assist per la rete di Francesco Totti. Il video ha visto protagonista tutta la famiglia e casa Candela si è trasformata in una piccola bolgia. Sotto il post il commento divertito di Totti: "Te non stai bene"