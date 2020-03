Instagram, Calafiori risponde ai tifosi: "A chi mi ispiro? A Kolarov" (FOTO)

Come la Serie A così anche il campionato Primavera è sospeso per l'emergenza sanitaria derivante dal Coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Intanto il giovane terzino giallorosso Riccardo Calafiori ha risposto ad alcune domande di tifosi e utenti attraverso il proprio profilo Instagram: "Mi ispiro a Kolarov. Da bambino ammiravo Vucinic".