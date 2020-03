Instagram, Bouah: "Il mio obiettivo? Vincere lo scudetto con la maglia della Roma"

Mentre anche la Primavera è ferma per l'emergenza Covid-19, il terzino Devid Bouah ha risposto su Instagram ad alcune domande di utenti e tifosi: "“Il mio obiettivo è vincere lo scudetto con la maglia della Roma. La convocazione in prima squadra è il mio ricordo più bello. Riccardi è il più forte con cui ho giocato. Al mio rientro in campo manca poco, non vedo l’ora. Il terzino più forte di sempre è Cafu, quello in attività Alexander-Arnold“.