Instagram, Balotelli favorevole allo stop al campionato: "Ripigliatevi, non si scherza con la salute"

Anche l'attaccante del Brescia Mario Balotelli, con un lungo sfogo su Instagram, si è detto favorevole allo stop al campionato causa Coronavirus: "Amo il calcio più di voi, ma giocare vuol dire viaggiare in pullman, treno, aereo, dormire in hotel, entrare comunque in contatto con altre persone al di fuori della tua società lavorativa. Già non vedo i miei figli per questo maledetto Coronavirus, perché come sapete non vivono in Lombardia e già è snervante e triste per me. Di sicuro non vorrei mai che in più mia madre, con la quale mangio quasi tutti i giorni e che non è una mia coetanea – per quanto possa io amare il calcio (al quale devo tutto) – tassativamente non vorrei attaccarle niente! Per cosa? Per far divertire qualcun altro? O per non far perdere soldi? Ma dai, non scherzate! Ripigliatevi, avete rotto adesso. Non si scherza con la salute ragazzi”.