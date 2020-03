Instagram, Amra Dzeko: "Cerchiamo di seguire le regole. Edin l'ha già fatto, sosteniamo lo Spallanzani con una donazione" (VIDEO)

In questa emergenza per il coronavirus in molti, sportivi e non, si sono messi in gioco per aiutare gli ospedali italiani che stanno cercando di arginare e aiutare più persone possibili. Tra queste c'è anche l'attaccante della Roma Edin Dzeko che, come rivelato sul proprio profilo Instagram dalla moglie Amra Silajdžić-Džeko, ha donato all'ospedale Spallanzani attraverso la pagine ufficiale del club giallorosso.

Questo il suo messaggio: "Ciao a tutti. Oggi è una giornata speciale perché è il compleanno di Dzeko. Sarà un compleanno particolare perché sappiamo tutti che non sono momenti facili, però tutti insieme possiamo farcela. Cerchiamo di seguire le indicazioni che ci vengono date. Rimaniamo a casa: ci divertiamo con i bambini, giochiamo insieme, ci alleniamo, cuciniamo e poi mangiamo. Con Edin stiamo seguendo il grande sforzo di chi lavora negli ospedali, vi ammiriamo molto e grazie per tutto ciò che state facendo. Cerchiamo di aiutarvi seguendo le regole. Edin l’ha già fatto nei giorni scorsi, io lo farò oggi: tramite la pagina della Roma potete trovare il link e sostenere l’ospedale Spallanzani e fare una donazione".