Roma: alle 15 Zaniolo risponderà alle domande dei tifosi in diretta Instagram

Oggi, alle 15, tutti sintonizzati sul canale Instagram della Roma. Come annunciato dal club giallorosso attraverso Twitter, Nicolò Zaniolo sarà protagonista in un'intervista live su Instagram dove risponderà alle domande dei tifosi che, in questi giorni chiusi in casa in quarantena, potranno approfittare del proprio tempo libero per togliersi qualsiasi curiosità.