Facebook: gli auguri della Roma a Conti, Nela e De Sisti (VIDEO)

Triplo compleanno oggi in casa Roma: spengono le candeline, infatti, Bruno Conti, Sebino Nela e Giancarlo De Sisti, tutti e tre membri della Hall of Fame giallorossa. Lo ha ricordato il club romanista con post sui social ufficiali, aggiungendo video dei loro momenti con la maglia della Roma. 65 anni oggi per 'Marazico', 59 per Sebino Nela, 77 per 'Picchio' De Sisti.