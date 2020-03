Coronavirus, Zappacosta a sostegno della terapia intensiva dell'ospedale di Sora: "Il mio cuore è lì" (FOTO)

"Sono nato a Sora e i miei cari vivono lì. Il mio cuore oggi più che mai è lì. Per questo ho deciso di sostenere, in questo momento così difficile, il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale della mia città. Tante piccole realtà hanno bisogno di aiuto e un piccolo gesto può servire anche per un comune come quello di Sora. É un momento delicato e stiamo dimostrando che tutti assieme con un piccolo gesto possiamo aiutare tante di queste realtà. Donate assieme a me, senza impegno, se vi fa piacere cliccate nel link in bio! Forza Sora!", con questo messaggio Davide Zappacosta, terzino della Roma, ha condiviso la sua iniziativa per sostenere l'ospedale di Sora, la sua città, durante l'emergenza Coronavirus in corso.