Coronavirus, la Roma vicina alla Sampdoria e ai giocatori positivi: "In questo momento i colori non sono importanti" (FOTO)

Arriva anche su Twitter la vicinanza della Roma ai giocatori della Sampdoria positivi al Coronavirus. Oltre a Manolo Gabbiadini, anche Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e il dottor Amedeo Baldari sono positivi al virus: "In momenti come questo, i colori non sono importanti. I migliori auguri da parte di tutta la Roma a Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina, Thorsby e a tutti i membri della Sampdoria che continuano ad affrontare questa difficile situazione".

At times like this, club colours are not important.

The best wishes of everyone at #ASRoma go out to Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby and all at Sampdoria as they continue to deal with this difficult situation. pic.twitter.com/OuroinRX0Y

— AS Roma English (@ASRomaEN) March 13, 2020