Coronavirus, il messaggio di Batistuta su Instagram: "Un abbraccio speciale agli italiani" (FOTO)

Ha manifestato la sua vicinanza al popolo italiano Gabriel Omar Batistuta, protagonista dell'ultimo scudetto della Roma ed ex attaccante, fra le altre, della Fiorentina. Il Re Leone ha voluto dedicare un messaggio d'affetto sia al popolo italiano, colpito in pieno dall'emergenza, che in particolare ai calciatori e al membro dello staff viola contagiati dal virus. Queste le parole spese in un post su Instagram:

"Voglio manifestare il mio affetto e la mia solidarietà alle persone colpite dal Coronavirus in tutto il mondo, augurando loro una pronta guarigione. Un abbraccio speciale a tutti gli italiani, tre dei miei quattro figli sono nati lì, insieme alla mia famiglia abbiamo vissuto in Italia per dodici anni, abbiamo coltivato amicizie e affetti che oggi soffrono per questa pandemia. Il mio sostegno ai colleghi Germán Pezzella, capitano della Fiorentina, Patrick Cutrone e al fisioterapista, Stefano Dainelli, spero che presto li vedrò personalmente".