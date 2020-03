Coronavirus, il ct Mancini: "In questi giorni giochiamo la partita più difficile, ma possiamo farcela" (VIDEO)

Anche Roberto Mancini si unisce all’appello contro il Coronavirus. Il commissario tecnico dell'Italia, ha condiviso sul suo profilo Twitter un messaggio per invitare gli italiani a restare a casa e a rimanere uniti in un momento di così grande difficoltà generale. Queste le sue parole: "Abbiamo in campo la migliore formazione. In questi giorni ci giochiamo la partita più difficile e solo se saremo tutti #DistantiMaUniti possiamo farcela“.

Abbiamo in campo la migliore formazione. In questi giorni ci giochiamo la partita più difficile e solo se saremo tutti #DistantiMaUniti possiamo farcela. #iorestoacasa #iostoacasa #ioTifoItalia pic.twitter.com/T825KDe1Xv — Roberto Mancini (@robymancio) March 11, 2020