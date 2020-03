Coronavirus, Higuita posta l'immagine della sua celebre uscita a vuoto e ricorda: "Restate a casa"

Interviene anche René Higuita nel tentativo di sensibilizzare la popolazione mondiale sulla tematica del Coronavirus e dell'importanza di rimanere a casa. E decide di farlo in modo geniale: l'ex portiere colombiano ha infatti postato su Twitter un'immagine che lo ritrae in una sua celebre uscita a vuoto nel corso di una partita contro il Camerun, durante Italia '90, che costò ai suoi la rete dell'eliminazione. Una sottile ironia per lanciare un messaggio chiarissimo: "Oggi questa immagine mi è stata inviata più volte... Se questa foto verrà utilizzata per risvegliare la coscienza, la userò anche io... La salute prima di tutto, se puoi fare le cose da casa non uscire".

Hoy me han mandado mucho esta imagen ....,si está foto sirve para tomar CONCIENCIA también la voy a utilizar ... primero la salud , si puedes hacer tus cosas desde casa no salgas .... pic.twitter.com/j6rvTIRcEg — Rene Higuita (@higuitarene) March 19, 2020