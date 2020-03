AskPellegrini: il centrocampista risponderà alle curiosità dei tifosi su Twitter

Dopo Nicolò Zaniolo, è il turno di Lorenzo Pellegrini. Come annunciato via social dalla Roma, il centrocampista giallorosso risponderà alle curiosità dei tifosi su Twitter recapitate tramite l'hashtag #AskPellegrini. Ieri, invece in diretta su Instagram, Zaniolo ha raccontato la sua nuova quotidianità in casa ai tempi dell'emergenza Coronavirus.