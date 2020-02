Twitter, videomessaggio di Totti per la Cina: "Forza e non mollate"

Testimonial d'eccezione per un messaggio di solidarietà per la Cina, colpita dall'epidemia di coronavirus. Francesco Totti ha prestato il suo volto per un videomessaggio pubblicato sui social dal profilo ufficiale dell'Ambasciata italiana a Pechino. "Cari amici cinesi, so che è un momento molto particolare. Mi raccomando, forza e non mollate", le parole dell'ex numero 10 giallorosso.