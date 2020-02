Twitter, Veretout: "Serviva una partita così per ripartire. Tutti insieme da squadra vera" (FOTO)

La Roma conquista la sua seconda vittoria consecutiva dopo quella contro il Gent in Euopa League. Per festeggiare i tre punti presi contro il Lecce Veretout, centrocampista giallorosso, ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Twitter un post in cui fa i complimenti ai compagni. Queste le sue parole: "Serviva una partita del genere. Per ripartire. Tutti insieme, da squadra vera".