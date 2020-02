Twitter, Veretout: "C'è ancora tanto da lavorare, ma vincere aiuta a farlo meglio" (FOTO)

Una vittoria quella conquistata questa sera all'Olimpico contro il Gent che non assicura il passaggio agli ottavi di Europa League, infatti l'1-0 rende ancora la qualificazione in bilico, ma può dare un'iniezione di fiducia in vista delle prossime gare di campionato e del match di ritorno che si giocherà in terra belga fra una settimana. Un successo che fa bene al morale della squadra come sottolineato da Jordan Veretout nel tweet pubblicato sul proprio profilo social: "C’è ancora tanto da lavorare. E c’è ancora tanto da migliorare. Ma vincere aiuta a farlo meglio. Adesso non fermiamoci".

