Totti, inizia l'avventura tra scouting e consulenza: "Un orgoglio" (VIDEO)

Francesco Totti ha dichiarato sul proprio profilo Twitter di esser pronto a una nuova avventura. L'ex numero dieci giallorosso ha infatti fondato due nuove società di consulenza e di assistenza per club e calciatori. I due enti avranno sede nella Capitale e si chiameranno CT10 e IT Scouting. Questo il messaggio con cui lo storico capitano giallorosso ha annunciato questa sua nuova impresa: "Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting".

Inizia una nuova avventura. Con orgoglio vi annuncio che ho fondato due società di consulenza e assistenza per club e calciatori che hanno sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. #totti #neverstop pic.twitter.com/xsN6A0V5b0 — Francesco Totti (@Totti) February 10, 2020