Giornata di incontri, quella di oggi, per Francesco Totti in Trentino. Dopo aver incontrato l'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini, infatti, l'ex capitano giallorosso si è imbattuto in Marco Materazzi. I due campioni del Mondo hanno posato insieme, come dimostra lo scatto postato su twitter dall'ex difensore con scritto: "Reunion"