Twitter, Mkhitaryan: "Pronti per il prossimo round" (FOTO)

E' stato uno dei protagonisti dell'1-1 ottenuto in casa del Gent, che ha consentito alla Roma di qualificarsi agli ottavi di finale di Europa League. Mkhitaryan, che ha fornito a Kluivert l'assist per il gol del pareggio, tramite il suo profilo Twitter ha suonato la carica in vista degli ottavi di finale: "Pronti per il prossimo round!".