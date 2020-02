Twitter, la Roma celebra il 46esimo anniversario del debutto di Conti in giallorosso (VIDEO)

Sono passati esattamente 46 anni da quando Bruno Conti indossava per la prima volta la maglia della Roma. A ricordarlo è proprio il club giallorosso, con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter ed un video, per celebrare l'anniversario del debutto di uno dei più grandi calciatori della storia giallorossa: "Il 10 febbraio del 1974, all'Olimpico contro il Torino, Bruno Conti giocava la prima delle sue 402 partite in giallorosso".

