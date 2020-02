Twitter, la Roma al Gent: "Buona fortuna per il resto della vostra stagione!"

Dopo il passaggio agli ottavi di Europa League la Roma attraverso il proprio profilo ufficiale su Twitter ha deciso comunque di congratularsi con il Gent per le due gare disputate. Questo il messaggio: "Congratulazioni Gent per una gara combattuta!. Vi auguriamo buona fortuna per il resto della vostra stagione!".

Congratulations @KAAGent on a hard-fought tie! ?

We wish you the best of luck for the rest of your season!

#ASRoma ????? #kaagent pic.twitter.com/ew9JEYLAKe

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 27, 2020