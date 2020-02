Twitter, il Gent alla Roma: "Eliminazione difficile da digerire ma in bocca al lupo per il resto della stagione"

Scambio di battute tra gli account Twitter di Roma e Gent, avversarie nei sedicesimi di Europa League. Al termine della sfida di ieri, @ASRomaEN aveva scritto al club belga: "Congratulazioni per il pareggio combattuto. Vi auguriamo il meglio per il resto della stagione". In mattinata è arrivata la risposta del Gent: "Grazie Roma. Onestamente, uscire in questo modo è difficile da digerire. Ma nello sport bisogna essere in grado di ammettere la sconfitta e augurare il meglio agli avversari. Quindi in bocca al lupo per il resto della stagione, sia in Europa che in Serie A".

Grazie @ASRomaEN. Honestly, it's hard to digest going out like this. But in sports you have to be able to admit defeat and wish your adversaries the best. So, all the best to you for the rest of the season. ??Both in @SerieA and @EuropaLeague. #kaagent????? #asroma #UEL https://t.co/NnfKWhBjuY

— KAA Gent (@KAAGent) February 28, 2020