Protagonista del 3° scudetto giallorosso, oggi Gabriel Omar Batistuta compie 51 anni. E sui social non si è fatto attendere il pensiero della Roma per il Re Leone: "Buon compleanno", messaggio accompagnato da un cuore giallo ed uno rosso con allegato un video in cui sono raccolte reti, giocate ed emozioni dell'ex attaccante argentino.