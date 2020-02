Instagram, Zaniolo: "Ora è il momento di restare tutti uniti" (FOTO)

Cade ancora la Roma: dopo la debacle contro il Sassuolo, all'Olimpico la formazione giallorossa incassa un'altra sconfitta, questa volta per mano del Bologna. Ai box per infortunio, Nicolò Zaniolo, out per il resto della stagione, ha suonato la carica su Instagram dopo il 3-2 della squadra di Mihajlovic. "Ora è il momento di restare tutti uniti per raggiungere i nostri obiettivi...", il messaggio accompagnato da uno scatto della Curva Sud.