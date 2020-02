Instagram, Villar posa con Totti (FOTO)

Gonzalo Villar con Francesco Totti. Il centrocampista classe 1998, arrivato nella finestra invernale di mercato dall'Elche per rinforzare la rosa di Fonseca, ha incontrato l'ex capitano e dirigente giallorosso, Francesco Totti, e ne ha approfittato per scattare una foto insieme all'ex 10 romanista, come testimoniato su Instagram.