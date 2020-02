Instagram, Villar: "Non dimenticherò mai questo giorno. Spero sia la prima di tante partite con questa maglia" (FOTO)

Ieri la Roma è caduta alla Dacia Arena contro il Sassuolo che ha vinto 4-2. Durante la gara hanno avuto modo di esordire i nuovi arrivati Carles Perez e Gonzalo Villar. Proprio quest'ultimo ha raccontato la sua felicità per la prima presenza in giallorosso con una foto sul suo profilo Instagram ufficiale: "Non dimenticherò mai questo giorno. Spero sia la prima di tante partite con questa maglia. Peccato non aver guadagnato i tre punti".