Instagram, Dzeko: "Obiettivo raggiunto" - Spinazzola: "C'è ancora tanta strada da fare" - Villar: "Felice per il mio debutto in Europa League" (FOTO)

La Roma si qualifica agli ottavi di Europa League superando ai sedicesimi il Gent. Esulta su Instagram Leonardo Spinazzola, che sul proprio profilo ha pubblicato una foto con questo messaggio: "Ottavi conquistati, ma c’è ancora tanta strada da fare. Ora testa al campionato".

Anche Gonzalo Villar ha voluto festeggiare con i compagni, soprattutto per il suo esordio in Europa League. Questo il suo messaggio: "Felice per esserci qualificati agli ottavi e per il mio debutto in Europa League. Daje Roma".

"Siamo agli ottavi! Ottimo lavoro di squadra! Daje Roma", è invece il pensiero di Carles Perez affidato ad Instagram.

"Obiettivo raggiunto", questa la gioia del capitano giallorosso Edin Dzeko dopo aver staccato il pass per gli ottavi di Europa League.