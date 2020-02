Instagram, Smalling a sostegno di Football Beyond Borders: “Orgoglioso di aiutare i giovani” (FOTO)

Chris Smalling si schiera a sostegno di Football Beyond Borders, l’associazione che supporta i giovani provenienti da contesti svantaggiati che sono appassionati di calcio. Il difensore della Roma, collegato oggi in video conferenza con l’evento, ha poi scritto su instagram:

“Sono più che orgoglioso di far parte della famiglia di Football Beyond Borders per aiutare a fornire supporto e ispirazione in modo che ogni giovane possa realizzare il proprio potenziale! Ognuno dovrebbe avere la possibilità di far sentire la propria voce. Vedere tutti voi qui è davvero stimolante. Siete i giovani leader della prossima generazione”