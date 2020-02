Instagram, Perez: "Concentrazione massima per la prossima partita" (FOTO)

La Roma torna in campo a Trigoria per preparare le prossima partita contro l'Atalanta. In vista della fondamentale sfida di Bergamo la squadra si carica anche sui social. Il nuovo acquisto giallorosso, Carles Perez, ha pubblicato su Instagram una foto in cui garantisce concentrazione massima in vista di sabato sera. Queste le sue parole: "Comincia una settimana importante. Concentrazione massima per la prossima partita".