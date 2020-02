Instagram, Peres: "Bravi ragazzi, avanti così". Dzeko scherza: "Occhio con sta mano". Il brasiliano: "Non ho fatto nulla" (FOTO)

"Sono cambiato, ho messo la testa a posto" aveva dichiarato Bruno Peres in una recente intervista rilasciata al Match Program della Roma. E in effetti il terzino brasiliano, tornato nella capitale dopo l'esperienza nel San Paolo e nel Recife tra lo scetticismo dei tifosi, sembra essere il giocatore tra i più in forma della squadra giallorossa tanto che Fonseca, nelle ultime due di campionato, ha deciso di schierarlo titolare preferendolo a Santon e Spinazzola. Anche ieri, nel match vinto con il Lecce, l'ex Torino ha sfoggiato una buona prestazione e al termine della gara, sul proprio profilo Instagram, ha esultato: "Gloria a Dio per questa vittoria. Bravi ragazzi, avanti così". A testimonianza di come una vittoria possa far tornare il sereno nel gruppo è il commento divertente di Dzeko comparso sotto il post. Infatti il bosniaco, riferendosi all'immagine condivisa dal brasiliano in cui si vede il terzino picchiare la testa del 9 giallorosso durante i festeggiamenti per il gol, ha scherzato: "Occhio con sta mano". La risposta di Bruno Peres: "Calmo che non ho fatto nulla".