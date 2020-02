Protagonista, in positivo con le sue parate ma anche in negativo per qualche insicurezza di troppo, il giorno dopo Pau Lopez festeggia la vittoria della sua Roma. "Un passo avanti", ha scritto il portiere giallorosso su Instagram all'indomani del successo per 1-0 rifilato al Gent nell'andata dei sedicesimi di Europa League.

Visualizza questo post su Instagram One step closer #DajeRoma Un passo avanti @officialasroma ? Un post condiviso da Pau López (@paulopez_13) in data: 21 Feb 2020 alle ore 1:04 PST