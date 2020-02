Instagram, Pau Lopez: "Grande settimana" - Kluivert: "Forza Roma" (FOTO)

La Roma conquista tre punti importanti per la propria classifica contro il Lecce, vincendo per 4-0 grazie alle reti di Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. I giallorossi mantengono per la seconda partita consecutiva la porta inviolata, e proprio l'estremo difensore Pau Lopez ha voluto festeggiare per la vittoria con un post sul proprio profilo Instagram, con il messaggio: "Grande settimana, +3".

Grande settimana ➕3️⃣ Great week ? #DajeRoma - Pau López (@paulopez_13), 24 Feb 2020

Anche Justin Kluivert ha voluto esultare per la vittoria di ieri sera sul proprio profilo Instagram, con il messaggio: "Forza Roma, +3".