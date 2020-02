Instagram, Montella a Dzeko: "In comune abbiamo un grande numero, il 102. Complimenti campione!" (FOTO)

Dzeko ieri è andato ancora a segno nella partita vinta con il Lecce realizzando la rete del momentaneo 3-0 prima annullata dal guardialinee e poi convalidata dal Var. Con questo gol il bosniaco ha raggiunto quindi il traguardo delle 102 reti segnate con la maglia giallorossa agguantando in tal modo Vincenzo Montella al sesto posto della classifica all-time dei marcatori romanisti. Proprio l'Aeroplanino si è voluto congratulare con Dzeko attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Ed ora dopo 'l'amore' di mio figlio Emanuele che proprio pochi giorni fa mi chiedeva una foto con te. Dopo la casa nella stessa via. Dopo la maglia giallorossa. Dopo la 9. Adesso in comune abbiamo anche un grande numero. Il 102. Complimenti campione, benvenuto in famiglia!"