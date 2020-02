Instagram, la grinta di Pau Lopez in vista del match con l'Atalanta: "Nuova opportunità, daje Roma" (FOTO)

C'è grande attesa per la sfida Champions di questa sera tra Atalanta e Roma, in programma alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Una partita delicata per i giallorossi dove sarà importante vincere per evitare la fuga della squadra di Gasperini che renderebbe il traguardo del 4° posto più complicato. Lo sa bene anche il portiere della Roma Pau Lopez il quale, attraverso il proprio profilo Instagram, definisce il match di Bergamo come una “nuova opportunità”. Nuova opportunità certamente di mettersi alle spalle il periodo negativo che purtroppo sta accompagnando gli uomini di Fonseca dall'inizio del 2020. Il messaggio pubblicato sui social dall'estremo difensore giallorosso è stato corredato anche dall'hashtag #DajeRoma.