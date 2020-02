Instagram, la carica di Villar: "Non vedo l'ora che sia domani" (FOTO)

Pochi minuti nella buia sera di Sassuolo e niente più. L'inizio dell'avventura in giallorosso di Gonzalo Villar non è stato dei migliori, ma comincia subito con una grande sfida: vincere domani. La gara contro il Bologna sarà importante per la Roma per uscire da questo periodo e il centrocampista ex Elche lo sa bene. Lo spagnolo, infatti, vuole tornare in campo il prima possibile per aiutare la squadra e ha mostrato tutta la sua carica con una foto sul suo profilo Instagram ufficiale dove ha scritto: "Non vedo l'ora che sia domani!".